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Трамп сделает хуже самим США: эксперт предупредил о последствиях новой политики Белого дома

Россия смогла навязать свою модель США, проанализировав психологический портрет президента и его команды.

19 февраля 2025, 19:20
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Клименко Елена

Дестабилизация отношений между США и Европой окажет негативное влияние и на сами Соединенные Штаты. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Николай Маломуж, возглавлявший Службу внешней разведки Украины в 2005-2010 годах.

Трамп сделает хуже самим США: эксперт предупредил о последствиях новой политики Белого дома

Фото: из открытых источников

"Уже продолжаются неофициальные переговоры. Но нужно, чтобы Россия не имела решающего влияния. Прямо говоря, оперативно и дипломатично Россия доминировала в этом сегменте. Она навязала свою модель еще до и после инаугурации, спланировав стратегию со всеми советниками Трампа и ключевыми лицами, включая Национальную разведку", — отметил он.

По его словам, Россия смогла навязать свою модель США, проанализировав психологический портрет президента и его команды.

Маломуж также отметил, что дестабилизация отношений между США и Европой будет иметь негативные последствия для Америки, поскольку против нее будут действовать Китай и Россия.

"Трамп должен осознать, что его ожидает мощный удар по интересам США со стороны России, что подорвет глобальный порядок и разрушит союзнические отношения с Европой. В результате, на поддержку Украины со стороны США и Европы можно не рассчитывать, и это станет большой проблемой для Америки, поскольку Китай будет соперничать с США, а Россия будет активно обыгрывать его, Европа может не искать. итании и других странах, что укрепит этот союз", — подчеркнул генерал.

Ранее "Комментарии" писали, что служба внешней разведки РФ открыто угрожает странам Балтии, скандинавам, отдельно Германии терактами, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, что РФ не будет жалеть даже своих фанатиков в Венгрии и Словакии.



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