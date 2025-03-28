Трамп сделал еще одно безумное заявление о Гренландии

Президент США Дональд Трамп назвал необходимость владения Гренландией "вопросом международной безопасности".

Трамп хочет забрать Гренландию. Фото из открытых источников

По словам Дональда Трампа, США надеются на понимание американской позиции со стороны Дании и Европейского Союза, а если они этого не поймут, нам придется им это объяснить.

"Вы думаете, что мы можем обойтись без Гренландии? Мы не можем. Нам нужна Гренландия. Для международной безопасности очень важно, чтобы у нас была Гренландия", – подчеркнул президент США.

Дональд Трамп заявил, что у берегов Гренландии "повсюду китайские и российские корабли".

"Мы не полагаемся на Данию или кого-либо другого, чтобы разрешить эту ситуацию. И мы не говорим о мире для Штатов. Мы говорим о мире во всем мире. Мы говорим о международной безопасности", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны. "Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем восстановить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными", — добавил канадский премьер.