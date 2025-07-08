Европейский Союз и Соединенные Штаты до сих пор не достигли компромисса по новым правилам двусторонней торговли, поскольку американское предложение оказалось крайне невыгодным для европейской стороны. Об этом заявила министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, ее слова приводит издание The Guardian.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы журналистов по оценке американских инициатив в торговых переговорах, Свантессон отметила, что "предложение" — не тот срок, который она применила бы к действиям США. Она указала на то, что Вашингтон предлагает ввести базовую 10-процентную пошлину на весь европейский экспорт в Соединенные Штаты.

"Я думаю, нам просто нужно подготовиться к тому, что у нас будет как минимум 10 процентов. Считаю ли я это хорошо? Нет, это действительно плохо. Но мы должны знать, на что соглашаемся", — заявила она.

Министр подчеркнула, что неопределенность вокруг переговоров о торговом соглашении создает сложности для европейского бизнеса. Именно поэтому, как она отметила, появляются инициативы вроде озвучившей канцлер Германии Фридрих Мерц, выступающего за "скорое" соглашение. В то же время Свантессон считает, что не стоит подписывать соглашение, которое будет невыгодным для Европейского Союза.

"Мы поддерживаем жесткую позицию в отношении США. Мы не можем стоять, сложив шляпы, и благодарить их за "предложение" 10-процентного тарифа. Я хочу, чтобы Еврокомиссия была более жесткой и прямолинейной, потому что именно это нужно", — подчеркнула она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Израиля Нетаньяху во время визита в Белый дом сделал президенту США Дональду Трампу неожиданный презент, вызвавший у него сильные эмоции. Этот жест отметил важность их миротворческих усилий и укрепил двусторонние отношения.

Отмечается, что когда 7 июля 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом на ужин с президентом США Дональдом Трампом, он не просто совершил официальный визит – он сделал Трампу настоящий подарок для его самолюбия. Так, Нетаньяху в начале ужина вручил президенту письмо с выдвижением на Нобелевскую премию мира, что стало для Трампа мощным подтверждением его миротворческих усилий и значительным шагом к воплощению его мечты войти в историю как выдающийся миротворец.

