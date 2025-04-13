Трамп сделал неоднозначное заявление об Украине и России

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, могут идти хорошо, но есть момент, когда нужно просто "смириться или замолчать".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп сделал этот комментарий журналистам через день после того, как он продемонстрировал разочарование Россией и сказал ей "двигаться" по поводу достижения соглашения, сообщает Reuters.

"Я думаю, что между Украиной и Россией все будет хорошо, и вы скоро об этом узнаете", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, добавив: "Есть момент, когда вам просто нужно смириться или умолкнуть, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо".

В пятницу спецпредставитель Трампа Стив Виткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поиску мирного соглашения.

Переговоры состоялись в то время, когда американо-российский диалог, направленный на договоренность о прекращении огня перед возможным мирным соглашением о прекращении войны, казалось, застопорился из-за разногласий об условиях полной паузы в боевых действиях.

Трамп продемонстрировал признаки потери терпения и заявил о введении дополнительных санкций против стран, покупающих российскую нефть, если он почувствует, что Москва медлит с соглашением.

Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Трампа за, по его словам, лучшее понимание конфликта в Украине, чем любой другой западный лидер.

"Когда мы говорим об устранении первопричин какого-либо конфликта, в том числе украинского конфликта, это единственный способ решить проблему и установить долговременный мир. Устранить первопричины", — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме на юге Турции. "Президент Трамп был первым и пока, я думаю, едва ли не единственным среди западных лидеров, который неоднократно, убежденно, несколько раз заявлял, что было огромной ошибкой втягивать Украину в НАТО. И это одна из первопричин, которую мы столько раз цитировали".

Путин, начавший российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, давно рассматривает уклон Украины на Запад, в частности ее желание присоединиться к НАТО, как угрозу для России.

Комментируя договоренность между Украиной и Россией о приостановлении ударов по энергетическим объектам друг друга, Лавров отметил, что Москва придерживается своего слова, и обвинил Киев в том, что он ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре России.

"Я передал нашим коллегам из Турции, министру (Хакану) Фидану то, что мы передали американцам, ООН, ОБСЕ — перечень фактов с перечнем атак Украины в течение последних трех недель на российскую энергетическую инфраструктуру".

Украина выдвинула подобные обвинения в адрес России при принятии поддерживаемого США моратория.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп имеет подобное кремлевскому диктатору Владимиру Путину видение распределения сфер влияния в мире. Такое мнение высказал бывший советник Государственного секретаря США Мэтью Брайз.