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Трамп сделал неоднозначное заявление об Украине и России

Дональд Трамп сообщил, что между Украиной и Россией все будет хорошо, о чем скоро все узнают

сегодня, 07:55
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, могут идти хорошо, но есть момент, когда нужно просто "смириться или замолчать".

Трамп сделал неоднозначное заявление об Украине и России

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп сделал этот комментарий журналистам через день после того, как он продемонстрировал разочарование Россией и сказал ей "двигаться" по поводу достижения соглашения, сообщает Reuters.

"Я думаю, что между Украиной и Россией все будет хорошо, и вы скоро об этом узнаете", — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, добавив:

"Есть момент, когда вам просто нужно смириться или умолкнуть, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо".

В пятницу спецпредставитель Трампа Стив Виткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поиску мирного соглашения.

Переговоры состоялись в то время, когда американо-российский диалог, направленный на договоренность о прекращении огня перед возможным мирным соглашением о прекращении войны, казалось, застопорился из-за разногласий об условиях полной паузы в боевых действиях.

Трамп продемонстрировал признаки потери терпения и заявил о введении дополнительных санкций против стран, покупающих российскую нефть, если он почувствует, что Москва медлит с соглашением.

Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Трампа за, по его словам, лучшее понимание конфликта в Украине, чем любой другой западный лидер.

"Когда мы говорим об устранении первопричин какого-либо конфликта, в том числе украинского конфликта, это единственный способ решить проблему и установить долговременный мир. Устранить первопричины", — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме на юге Турции.

"Президент Трамп был первым и пока, я думаю, едва ли не единственным среди западных лидеров, который неоднократно, убежденно, несколько раз заявлял, что было огромной ошибкой втягивать Украину в НАТО. И это одна из первопричин, которую мы столько раз цитировали".

Путин, начавший российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, давно рассматривает уклон Украины на Запад, в частности ее желание присоединиться к НАТО, как угрозу для России.

Комментируя договоренность между Украиной и Россией о приостановлении ударов по энергетическим объектам друг друга, Лавров отметил, что Москва придерживается своего слова, и обвинил Киев в том, что он ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре России.

"Я передал нашим коллегам из Турции, министру (Хакану) Фидану то, что мы передали американцам, ООН, ОБСЕ — перечень фактов с перечнем атак Украины в течение последних трех недель на российскую энергетическую инфраструктуру".

Украина выдвинула подобные обвинения в адрес России при принятии поддерживаемого США моратория.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп имеет подобное кремлевскому диктатору Владимиру Путину видение распределения сфер влияния в мире. Такое мнение высказал бывший советник Государственного секретаря США Мэтью Брайз.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-lavrov-praises-trumps-understanding-ukraine-conflict-2025-04-12/
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