США
Трамп сделал неожиданное, но истинное признание (ВИДЕО)

Дональд Трамп честно заявил, что он не нравится умным людям.

15 сентября 2025, 09:00
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что умные люди его не только не любят, но им также не нравится и то, что он делает. Как показывают опросы и голосования в США, слова Трампа соответствуют действительности.

В сеть попало видео, где 79-летний Дональд Трамп разговаривает в комнате полной людей, в месте, которое отмечено как его гольф-клуб в Бедминстере. Во время разговора президент США делает неожиданное заявление, указывая, что его не любят умные люди.

"Умные люди меня не любят, знаете. И им не нравится то, о чем мы говорим", — сказал Трамп.

Это заявление Трампа имеет истинную основу. Как показали результаты выборов в США, избиратели с высшим образованием преимущественно поддержали Камалу Харрис, в то время как избиратели без дипломов отдали свои голоса Дональду Трампу. Общий разрыв между этими группами составил 13 процентных пунктов в пользу Харрис. Этот раскол особенно заметен среди белых избирателей и мужчин.

Разногласия между избирателями с высшим образованием и не имеющими его возрастают в течение последнего десятилетия. По словам политического аналитика Дэвида Чалиана, уровень образования стал "наибольшим и лучшим показателем" политических предпочтений. Чалиан считает, что это отражает переход США в экономику 21 века. Люди с высшим образованием сформировали основу Демократической партии, в то время как избиратели, чувствующие себя забытыми в новой экономике, стали опорой Республиканской партии.

По данным переписи, примерно 37% американцев старше 25 лет имеют степень бакалавра или выше. Интересно, что штаты, где этот показатель выше среднего, обычно являются "синими" (демократическими), а штаты с более низким — "красными" (республиканскими).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп удивил реакцией на атаку дронами РФ по Польше.

Также "Комментарии" писали, что Трампа громко освистали на теннисном турнире.



