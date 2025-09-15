Трамп сделал неожиданное, но истинное признание (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что умные люди его не только не любят, но им также не нравится и то, что он делает. Как показывают опросы и голосования в США, слова Трампа соответствуют действительности.

В сеть попало видео, где 79-летний Дональд Трамп разговаривает в комнате полной людей, в месте, которое отмечено как его гольф-клуб в Бедминстере. Во время разговора президент США делает неожиданное заявление, указывая, что его не любят умные люди.

"Умные люди меня не любят, знаете. И им не нравится то, о чем мы говорим", — сказал Трамп.

Это заявление Трампа имеет истинную основу. Как показали результаты выборов в США, избиратели с высшим образованием преимущественно поддержали Камалу Харрис, в то время как избиратели без дипломов отдали свои голоса Дональду Трампу. Общий разрыв между этими группами составил 13 процентных пунктов в пользу Харрис. Этот раскол особенно заметен среди белых избирателей и мужчин.

Разногласия между избирателями с высшим образованием и не имеющими его возрастают в течение последнего десятилетия. По словам политического аналитика Дэвида Чалиана, уровень образования стал "наибольшим и лучшим показателем" политических предпочтений. Чалиан считает, что это отражает переход США в экономику 21 века. Люди с высшим образованием сформировали основу Демократической партии, в то время как избиратели, чувствующие себя забытыми в новой экономике, стали опорой Республиканской партии.

По данным переписи, примерно 37% американцев старше 25 лет имеют степень бакалавра или выше. Интересно, что штаты, где этот показатель выше среднего, обычно являются "синими" (демократическими), а штаты с более низким — "красными" (республиканскими).

