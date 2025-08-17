Трамп сделал неожиданную вещь после переговоров с Путиным

15 августа состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Трамп заявил, что переговоры были тяжелыми, а он сам устал. Однако это не помешало президенту США полететь в Вирджинию, чтобы поиграть в гольф.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После встречи с Путиным американский президент связался с украинским лидером Владимиром Зеленским и несколькими руководителями стран ЕС. На звонке обсуждались детали предложений Кремля по войне в Украине и возможные шаги по мирному урегулированию.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, в разговоре с европейскими лидерами после саммита на Аляске Трамп признался, что работал непрерывно 24 часа и чувствует себя "уставшим и раздраженным из-за Путина". Также Трамп подчеркнул, что готов возобновить жесткие санкции против России, если предложенные им предстоящие трехсторонние переговоры не принесут прогресса.

Несмотря на заявления президента США об изнурительном времени дипломатических переговоров, через несколько часов после возвращения в Белый дом Трамп отправился в Вирджинию в свой гольф-комплекс Trump National Golf Club в Стерлинге. Там президент США проведет выходные, играя в гольф. Именно так президент США проводит большинство выходных после того, как пришел к власти в январе этого года. Как подсчитал ресурс TrumpGolfTrack, Трамп каждый четвертый день в должности президента играет в гольф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что издание Reuters обнародовало детали предложений Путина, которые он озвучил Дональду Трампу для окончания войны в Украине.