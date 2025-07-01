Трамп сделал новое резкое предупреждение Маску: "может потерять гораздо больше"

Президент США Дональд Трамп заявил, что самый богатый человек мира Илон Маск "может потерять гораздо больше", чем субсидии на электромобили, которыми ранее американский лидер угрожал миллиардеру.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналистами прокомментировал недавнюю критику Илона Маска по поводу законопроекта о расходах, который продвигает президент США. Трамп заявил, что может натравить на миллиардера Департамент эффективности правительства США (DOGE) для дополнительных проверок.

"Маск расстроен из-за потери субсидий на электрокары, но он может потерять гораздо больше. DOGE – это монстр, который может вернуться и съесть Илона. Возможно, нам придется натравить DOGE на Илона", – сказал Трамп.

Когда же журналисты спросили Трампа о возможной депортации Илона Маска из США, он ответил, что "посмотрит" на такую возможность.

Напомним, что Илон Маск снова начал критиковать Дональда Трампа из-за закона, предусматривающего увеличение расходов и поднятие потолка долга США. Маск заявил, что приложит все усилия, чтобы проголосовавшие за поддержку законопроекта не переизбирались на следующих выборах.

В ответ Трамп пригрозил, что лишит Маска льгот на электрокары, а также может отказать ему в запуске ракет, спутников или производстве электромобилей. По словам Трампа, без помощи правительства США Маску пришлось бы вернуться в Южную Африку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Маск отреагировал на заявления Трампа.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на слова извинения от Маска во время их предварительной ссоры.