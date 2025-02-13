Трамп сделал новое шокирующее заявление и рассказал, из-за чего началась война в Украине

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

По мнению Трампа, полномасштабная агрессия со стороны РФ началась из-за того, что "Байден заявил о возможном вступлении Украины в НАТО".

"Бо Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне. – Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", – цитирует слова Трампа "Европейская правда".

Также Трамп выразил мнение, что ни одна страна на месте России "не позволила бы этого". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что "этой войны никогда бы не произошло", если бы он оставался на посту президента.