Трамп сделал новое шокирующее заявление и рассказал, из-за чего началась война в Украине

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление, утверждая, что ответственность за вторжение России в Украину лежит на Джо Байдене.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине . Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление после телефонных звонков российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, возникла "хорошая возможность" окончить войну в Украине.
Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал краткое сообщение по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
12 февраля Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным, который длился около 90 минут. Это стал первый звонок Трампа в Путин после его инаугурации, а также первый контакт руководителей стран с начала полномасштабного вторжения. Одной из тем разговоров стала Украина.
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