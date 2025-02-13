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Трамп сделал новое шокирующее заявление и рассказал, из-за чего началась война в Украине

Трамп в очередной раз заверил, что "этой войны никогда бы не произошло", будь он президентом.

сегодня, 23:02
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление, утверждая, что ответственность за вторжение России в Украину лежит на Джо Байдене.

Трамп сделал новое шокирующее заявление и рассказал, из-за чего началась война в Украине

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

По мнению Трампа, полномасштабная агрессия со стороны РФ началась из-за того, что "Байден заявил о возможном вступлении Украины в НАТО".

"Бо Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне. – Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", – цитирует слова Трампа "Европейская правда".

Также Трамп выразил мнение, что ни одна страна на месте России "не позволила бы этого". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что "этой войны никогда бы не произошло", если бы он оставался на посту президента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил о хорошей возможности закончить войну в Украине . Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление после телефонных звонков российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, возникла "хорошая возможность" окончить войну в Украине.

Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал краткое сообщение по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить ту ужасную, очень кровавую войну!!!", — написал Трамп.

12 февраля Трамп заявил о телефонном разговоре с Путиным, который длился около 90 минут. Это стал первый звонок Трампа в Путин после его инаугурации, а также первый контакт руководителей стран с начала полномасштабного вторжения. Одной из тем разговоров стала Украина.

 



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