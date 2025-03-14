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Трамп сделал новое шокирующее заявление о своих словах, что он закончит войну в Украине через 24 часа (ВИДЕО)

Трамп заявил, что он был немного саркастичным, когда говорил, что закончит войну через 24 часа

14 марта 2025, 22:01 comments1427
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Лиля Воробьева

"Это была шутка", – Трамп прокомментировал свое обещание "положить конец войне" за 24 часа. Такое заявление он сделал во время нового интервью.

Трамп сделал новое шокирующее заявление о своих словах, что он закончит войну в Украине через 24 часа (ВИДЕО)

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп об обещании завершить войну в Украине за 24 часа: я был немного саркастичен

"Ну, я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что хотел бы все уладить. И я думаю, что мне это удастся", — отметил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал об ответе РФ о прекращении огня в Украине. Украина по результатам переговоров в Саудовской Аравии согласилась установить 30-дневный режим тишины. Речь идет о прекращении огня на море, в воздухе и на земле. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал готовность Украины как к режиму тишины, так и подготовке более основательного мирного плана для завершения войны. Однако российский лидер Владимир Путин якобы согласился на прекращение огня. Однако выдвинул немало условий. По словам Зеленского, Путин фактически затягивает ответ, готовя таким образом отказ.

Президент США Дональд Трамп считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, пишет "Украинская правда". Трамп на вопрос о том, какова ситуация с прекращением войны России против Украины, сказал, что, по его мнению, "все идет хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", – заявил он.



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