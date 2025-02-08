Трамп сделал новое заявление о плане контроля над Газой и переселении палестинцев

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не спешит реализовывать свой план взятия под контроль и восстановления Газы с одновременным переселением палестинцев в другие страны. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует "Times of Israel".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Как известно, после того, как Трамп неоднократно озвучивал идею о том, что Египет и Иордания могут принять часть беженцев из Газы, пока сектор восстанавливается, – идею, которую Каир и Амман отвергли, – в начале недели он предположил, что "США возьмут под свой контроль сектор Газы", а жителей анклава следует переселить в другие страны.
Американский лидер добавил, что это план был "хорошо воспринят".
Трамп отметил, что военное присутствие или что-то другое не рассматривается.
Он подчеркнул, что Америка лишь стремится к стабильности на Ближнем Востоке и не будет направлять своих военных в Газу.
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