Трамп сделал новое заявление о политическом выборе Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск рано или поздно вернется в Республиканскую партию. По словам американского лидера, у Маска нет другого выбора, поскольку Демократическая партия, по его мнению, слишком сдвинулась влево. Об этом Трамп сказал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу, отвечая на вопрос о возможном возвращении бизнесмена в ряды республиканцев.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Заявления Трампа раздались на фоне усиленного интереса к политическим взглядам Маска. Сам он неоднократно называл себя центристом и поддерживал как демократов, так и республиканцев. В последнее время Маск все чаще критикует политику Демократической партии, в частности, в экономической и социальной сферах.

5 июня между Маском и Трампом произошло громкое публичное противостояние в соцсетях. Бизнесмен заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп победил на выборах в ноябре 2024 года, раскритиковал инициированный Белым домом законопроект о госрасходах, импортных пошлинах и даже поддержал идею нового импичмента президенту. В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и обвинил его в недобросовестном исполнении обязанностей, когда тот возглавлял ведомство по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

Уже 5 июля Маск заявил о намерении создать свою политическую силу после голосования в соцсети X. По его словам, главной целью новой партии станет "возвращение свободы". В голосовании приняли участие более 1,2 миллионов пользователей, из которых 65,4% поддержали идею. На следующий день, 6 июля, бизнесмен подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США (FEC) на регистрацию политической партии под названием "Америка" (America Party, AMEP).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заставил Маска прибегнуть к кардинальному шагу . Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск временно отступил от идеи создания своей политической силы. Как пишет The Wall Street Journal, миллиардер сообщил своим сторонникам, что хочет сконцентрироваться на развитии бизнеса.

План запуска политической партии Маск озвучил еще в июле после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом на фоне принятия закона о налоговых льготах и бюджетных расходах. Однако теперь, по данным WSJ, Маск снизил активность в этом направлении, поскольку не хочет рисковать отношениями с вице-президентом Джей Ди Венсом, с которым в последнее время активно поддерживает связь.