Трамп сделал предложение Канаде: что предложил в обмен на присоединение

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Канаде стать 51 штатом Соединенных Штатов в обмен на систему противовоздушной обороны "Золотой купол". По его словам, Канада якобы рассматривает это предложение.

Трамп хочет присоединить Канаду к США. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social опубликовал сообщение с предложением Канаде стать частью США. По словам Трампа, таким образом Канада получит бесплатно систему ПВО "Золотой купол", а если останется независимой, тогда она должна заплатить за нее десятки миллиардов долларов.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашей замечательной системы Золотого Купола, что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, но будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если они станут нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!", — написал Трамп.

"Золотой купол" (Golden Dome) – будущая система противоракетной обороны США. Она должна защищать страну от крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, включая и те, которые могут запускаться из космоса.

Премьер-министр Канады Марк Карни неоднократно заявлял ранее, что его страна не планирует становиться частью США, несмотря на заявления Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51 штатом США. Как показал опрос, в Америке больше людей поддерживают идею присоединения США к Канаде, чем в Канаде тех, кто хотел бы стать американским штатом.

Также "Комментарии" писали, что Трамп отказался от военной оккупации Канады, но назвал территорию, которую США могут аннексировать.



