Трамп сделал признание: изменила ли Мелания его отношение к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания Трамп "очень нейтральная" по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину и войне в Украине. По словам Трампа, первая леди США хочет, чтобы "люди перестали умирать".

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами Трампа спросили, повлияла ли Мелания на его изменения отношений к Путину.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она немного как я — она хотела бы увидеть, как люди перестали умирать. Вы знаете, люди говорят: "Вы за ту сторону или другую", я за ту сторону, где люди перестают умирать", — сказал Трамп.

Напомним, что недавно Трамп в Овальном кабинете рассказал, как Мелания напоминает ему о российских обстрелах украинских городов, которые происходят после его разговоров с Путиным.

"Я возвращаюсь домой и говорю первой леди: "Сегодня у меня был отличный разговор с Владимиром (Путиным)". А она отвечает: "Действительно? Но обстреляли еще один город в Украине"", — сказал Трамп.

Мелания Трамп (до брака Кнавс) – это словенская и американская фотомодель, предприниматель, ювелирка, супруга президента США Дональда Трампа. Она родилась 26 апреля 1970 года в Ново-Место в Словении, а в 1996 году переехала в США, где продолжила успешную модельную карьеру. В 2006 году Мелания стала натурализованной гражданкой США.

Западные журналисты считают, что именно благодаря славянским корням, Мелания Трамп имеет проукраинскую позицию и понимает угрозы от РФ лучше, чем некоторые американские политики. В феврале 2022 года она открыто поддержала Украину и осудила убийства гражданских российской армией.

"Мои мысли и молитвы с народом Украины", – написала Мелания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марджори Тейлор Грин выступила против решения Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото.