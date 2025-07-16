Трамп сделал признание: изменила ли Мелания его отношение к Путину

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания Трамп "очень нейтральная" по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину и войне в Украине. По словам Трампа, первая леди США хочет, чтобы "люди перестали умирать".
Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото из открытых источников
Во время общения с журналистами Трампа спросили, повлияла ли Мелания на его изменения отношений к Путину.
Напомним, что недавно Трамп в Овальном кабинете рассказал, как Мелания напоминает ему о российских обстрелах украинских городов, которые происходят после его разговоров с Путиным.
Мелания Трамп (до брака Кнавс) – это словенская и американская фотомодель, предприниматель, ювелирка, супруга президента США Дональда Трампа. Она родилась 26 апреля 1970 года в Ново-Место в Словении, а в 1996 году переехала в США, где продолжила успешную модельную карьеру. В 2006 году Мелания стала натурализованной гражданкой США.
Западные журналисты считают, что именно благодаря славянским корням, Мелания Трамп имеет проукраинскую позицию и понимает угрозы от РФ лучше, чем некоторые американские политики. В феврале 2022 года она открыто поддержала Украину и осудила убийства гражданских российской армией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марджори Тейлор Грин выступила против решения Дональда Трампа о поставках оружия Украине.
Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото.