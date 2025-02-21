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Трамп сделал ряд резонансных заявлений по Украине и ее участию в переговорах с РФ

Трамп заявил, что Украине не нужно быть за столом переговоров с РФ

сегодня, 18:33
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие президента Владимира Зеленского в переговорах между Соединенными Штатами и Россией не является приоритетным. Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс в сети X.

Трамп сделал ряд резонансных заявлений по Украине и ее участию в переговорах с РФ

Дональд Трамп

В частности, по ее словам, Трамп объяснил, почему украинского лидера не пригласили на встречу в Саудовской Аравии. По его словам, это решение связано с тем, что Зеленский, по мнению Вашингтона, демонстрирует слабую переговорную позицию, то есть в целом плохо ведет переговоры.

"Я не думаю, что ему очень важно быть на встречах", — заявил Трамп.

Кроме того, американский президент раскритиковал недавнюю поездку министра финансов США Скотта Бессента в Киев, где должен был заключить соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых. Трамп назвал этот визит "бесполезным" и отметил, что, по его мнению, "лучше бы он туда не ехал".

Кроме того, он заявил, что у Зеленского якобы нет карт в рукаве для переговоров с Россией.
Как отметил Трамп, кремлевский диктатор Владимир Путин, якобы, хочет заключить соглашение, но ему не нужно его заключать.

"Если бы он захотел, он получил бы всю страну", – заявил Трамп.

Также американский президент снова упомянул о якобы "низком рейтинге президента Украины" и сказал, что "диктатору без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине придется съесть сэндвич из дерьма и согласиться на все требования Трампа, включая смириться с потерей территорий. А все потому, что Трамп дал ясно понять, что это больше не проблема США и Украине больше никто не будет помогать.




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Источник: https://x.com/JenniferJJacobs/status/1892958533152338412
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