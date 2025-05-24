Трамп сделал сенсационное заявление: за что больше никогда не будут воевать США

Соединенные Штаты прекращают навязывание демократии другим странам под дулом пистолета. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на выпускной церемонии военной академии Вест-Пойнт.

Дональд Трамп

В частности, в своей речи Трамп подверг критике политику предыдущих администраций. Именно эти администрации, заявил он, якобы, увлекались "социальными экспериментами" в армии, в то же время пренебрегая защитой собственных границ и истощая военные ресурсы ради участия в чужих войнах.

"Мы боролись за границы других стран, но не защищали собственный. Но теперь все иначе — теперь мы воюем, как никогда раньше. Задача Вооруженных сил США — не трансформировать чужие культуры, не распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Миссия армии — доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу для Америки — где угодно, когда-либо и в любом месте", — заявил Трамп.

Кроме того, президент особо подчеркнул, что армии США следует адаптироваться к современным условиям ведения войны, и для этого она внимательно изучает ход боевых действий в Украине.

Как отметил Трамп, правда в том, что мир стремительно изменяется. Именно поэтому, по его словам, нужно готовиться к переменам.

"К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы это изучаем. И это ужасно изучать такое, но мы наблюдаем разные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью – мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом", – сказал Трамп.

Кстати, известно, что США всегда являлись форпостом демократии и поддерживали ее развитие во всем мире.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что разведка США сообщила о том, что Путин не собирается останавливать войну против Украины и добивается ее разделения.



