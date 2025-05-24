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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты прекращают навязывание демократии другим странам под дулом пистолета. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на выпускной церемонии военной академии Вест-Пойнт.
Дональд Трамп
В частности, в своей речи Трамп подверг критике политику предыдущих администраций. Именно эти администрации, заявил он, якобы, увлекались "социальными экспериментами" в армии, в то же время пренебрегая защитой собственных границ и истощая военные ресурсы ради участия в чужих войнах.
Кроме того, президент особо подчеркнул, что армии США следует адаптироваться к современным условиям ведения войны, и для этого она внимательно изучает ход боевых действий в Украине.
Как отметил Трамп, правда в том, что мир стремительно изменяется. Именно поэтому, по его словам, нужно готовиться к переменам.
Кстати, известно, что США всегда являлись форпостом демократии и поддерживали ее развитие во всем мире.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что разведка США сообщила о том, что Путин не собирается останавливать войну против Украины и добивается ее разделения.
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