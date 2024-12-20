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Трамп сделал то, чего от него никто не ожидал: глава МИД Норвегии

Министр Норвегии заявил, что Трамп изменяет подход к поддержке Украины

сегодня, 13:21 comments1905
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Черновалова Кристина

Отношение президента США Дональда Трампа к помощи Украине, похоже, меняется. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нынешняя политика Трампа выглядит иначе, чем несколько месяцев назад. Об этом дипломат рассказал в комментарии "Европейской правде".

Трамп сделал то, чего от него никто не ожидал: глава МИД Норвегии

Трамп изменил отношение к помощи Украине

Эйде отметил, что сначала были опасения, что новый президент США может быстро снизить поддержку Украины. Однако во время своего недавнего визита в Вашингтон он заметил, что американская позиция относительно Украины претерпевает изменения.

Но если несколько месяцев назад было ощущение, что президент Трамп может быстро сократить поддержку, то теперь я в этом менее убежден. Недавно я был в Вашингтоне и почувствовал интересную вещь: то, что Россия привлекла северокорейские войска, стало стратегической ошибкой. для американских игроков, – ред.), что азиатский театр безопасности теперь также связан с Украиной", — сказал Уходит.

По словам Эйде, некоторые политики в США считали, что можно ослабить усилия в Европе, чтобы сосредоточиться на Азии. Но теперь они поняли, что ситуация в Украине имеет прямое влияние и на азиатский регион.

Также министр подчеркнул, что Трамп, сократив поддержку Украины, может оказаться перед риском казаться слабым. Это окажет негативное влияние не только на Украину, но и на репутацию самого президента США.

"Поэтому мои волнения по этому поводу уменьшились. Сейчас есть впечатление, что Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал", — сказал министр.

Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп — это последняя возможность для режима кремлевского диктатора Владимира Путина соскочить с наклонной, которой он скользит вниз, считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2024/12/20/7201092/
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