Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Отношение президента США Дональда Трампа к помощи Украине, похоже, меняется. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что нынешняя политика Трампа выглядит иначе, чем несколько месяцев назад. Об этом дипломат рассказал в комментарии "Европейской правде".
Трамп изменил отношение к помощи Украине
Эйде отметил, что сначала были опасения, что новый президент США может быстро снизить поддержку Украины. Однако во время своего недавнего визита в Вашингтон он заметил, что американская позиция относительно Украины претерпевает изменения.
По словам Эйде, некоторые политики в США считали, что можно ослабить усилия в Европе, чтобы сосредоточиться на Азии. Но теперь они поняли, что ситуация в Украине имеет прямое влияние и на азиатский регион.
Также министр подчеркнул, что Трамп, сократив поддержку Украины, может оказаться перед риском казаться слабым. Это окажет негативное влияние не только на Украину, но и на репутацию самого президента США.
Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп — это последняя возможность для режима кремлевского диктатора Владимира Путина соскочить с наклонной, которой он скользит вниз, считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
Новости