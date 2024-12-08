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Трамп сделал тревожное заявление для Украины

Дональд Трамп считает, что ситуация в Сирии с возможным падением режима Асада будет положительной для Путина.

сегодня, 07:33 comments16599
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Сирии, где повстанцы активно получают контроль над территориями и на 8 декабря захватили все крупные города страны, кроме столицы Дамаска. По словам Трампа, такая ситуация будет выгодна РФ, а США не должны вмешиваться в конфликт.

Трамп сделал тревожное заявление для Украины

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп встретился во Франции с Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, где прокомментировал ситуацию в Сирии. Трамп заявил, что "боевики оппозиции в Сирии" совершили скоординированное наступление и находятся в окрестностях Дамаска для последнего шага, чтобы уничтожить поддерживаемый Россией режим Асада. Несмотря на катастрофическую для РФ ситуацию, Трамп нашел положительные моменты для Москвы в Сирии.

"Но теперь они, как, возможно, и сам Асад, вынуждены уйти, и это действительно может быть лучшее, что может с ними (россиянами) случиться. В Сирии Россия никогда не имела особой пользы", — пишет Трамп, добавив, что Россия застряла войной в Украине, где тратила более 600 тыс. человек и не в состоянии помочь своему партнеру Асаду.

Далее Трамп призвал Вашингтон не вмешиваться в ситуацию в Сирии, объяснив это тем, что это не война американцев.

"В любом случае Сирия – это беспорядок, но она не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому ничего. Это не наша борьба. Пусть это двигается. Не вмешивайтесь!", — добавил Трамп.

Как указывают аналитики, такое заявление Трампа может стать тревожным звонком для Украины, ведь недавно избранный президент США также призывал снизить роль Вашингтона в помощи Украины. В частности, команда Трампа сообщала о мирном плане окончания войны, который предусматривает замораживание конфликта на линии фронта и территориальные уступки Украины, одновременно со снятием санкций с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о чем говорил Зеленский с Трампом и Макроном во время встречи во Франции.

Также "Комментарии" писали об едином условии, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113612147757280297
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