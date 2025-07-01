Трамп сделал заявление о наступлении России на Сумскую область

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Лиля Воробьева
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что держит под пристальным вниманием ситуацию в районе Сумской области, где Россия сосредоточила около 50 тысяч своих военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал во время пребывания во Флориде.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Во время разговора с журналистами один из репортеров поинтересовался, какие действия намерен принять Трамп, если Российская Федерация начнет активное наступление на Сумском направлении.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на признание Трампа по окончании войны в Украине за 24 часа. "Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", взялся философствовать российский диктатор Путин, комментируя слова Трампа об окончании войны в Украине. Глава Кремля уже традиционно принялся расхваливать усилия Трампа. Такое заявление он сделал во время брифинга на экономическом форуме в Минске.
Путин прокомментировал недавнее признание Трампа по окончании войны в Украине.
Не так давно Трамп признал свое полное фиаско в войне с Украиной и назвал причину. Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО. Трамп подчеркнул, что его обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после инаугурации было сказано с иронией и сарказмом.