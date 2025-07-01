Трамп сделал заявление о наступлении России на Сумскую область

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что держит под пристальным вниманием ситуацию в районе Сумской области, где Россия сосредоточила около 50 тысяч своих военнослужащих. Соответствующее заявление он сделал во время пребывания во Флориде.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время разговора с журналистами один из репортеров поинтересовался, какие действия намерен принять Трамп, если Российская Федерация начнет активное наступление на Сумском направлении.

"Посмотрим, что будет. Я внимательно слежу за ситуацией", – ответил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин отреагировал на признание Трампа по окончании войны в Украине за 24 часа. "Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней", взялся философствовать российский диктатор Путин, комментируя слова Трампа об окончании войны в Украине. Глава Кремля уже традиционно принялся расхваливать усилия Трампа. Такое заявление он сделал во время брифинга на экономическом форуме в Минске.

Путин прокомментировал недавнее признание Трампа по окончании войны в Украине.

"Я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке. Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Ну так и есть. Здесь ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, другое — погрузиться в проблему. Так же, как я думаю, происходит и на Ближнем Востоке",-

Не так давно Трамп признал свое полное фиаско в войне с Украиной и назвал причину. Президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО. Трамп подчеркнул, что его обещание прекратить войну в Украине в течение первых 24 часов после инаугурации было сказано с иронией и сарказмом.

