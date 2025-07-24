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Трамп сделал заявление о новом президенте Польши: как назвал Навроцкого

Трамп назвал победу Навроцкого "большой" и опубликовал видео антииммигрантских протестов.

24 июля 2025, 11:15
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп публично поддержал недавно избранного нового президента Польши Кароля Навроцкого. По словам Трампа, польский лидер станет "прекрасным президентом".

Трамп сделал заявление о новом президенте Польши: как назвал Навроцкого

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на своей платформе Truth Social Трамп опубликовал сообщение о Кароле Навроцком и назвал его победу на выборах в Польше "большой".

"Такая большая победа Кароля Навроцкого в Польше. Он будет отличным президентом! Он победил, потому что искренне любит поляков", — написал Трамп.

Также Трамп опубликовал видео с демонстраций, прошедших под лозунгом "Стоп миграции" в крупных польских городах. Протесты были организованы ультраправой партией "Конфедерация". В Truth Social Трамп поделился видео с TikTok, где виден массовый ход протестующих, а комментатор ролика риторически спрашивает: "Даёт ли Польша пример Европе?".

Президент США также обнародовал видео с митинга в польском городе Забже, где рядом с Навроцким выступал радикальный румынский кандидат Джордж Симион. В кадре толпа скандирует: "Дональд Трамп!"

Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре польских выборов 1 июня, где набрал 50,89% голосов, опередив Рафала Тшасковского. Инаугурация Навроцкого состоится 6 августа 2025 года, после чего он официально сменит Анджея Дуду на посту президента Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Трамп отреагировал на "шокирующий" результат выборов в Польше. По словам американского лидера, поляки избрали "победителя".

Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на нового президента Польши Кароля Навроцкого.



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