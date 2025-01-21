Трамп сделал заявление о встрече с Путиным

В первый день после инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине и для этого намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

После вступления в должность президента США Дональд Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете и заявил о необходимости встречи с Путиным.

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее… Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая соглашения. Я думаю, что у России будут большие проблемы", — сказал Трамп.

Трамп указал, что Путин ошибся, ведь ожидал скорого окончания войны, поэтому теперь у России проблемы в экономике, в том числе высокий уровень инфляции.

"У нас с ним были отличные отношения, и я надеюсь, что он захочет заключить соглашение. Он не может быть в восторге от того, что у него не все хорошо. Я имею в виду, он упорно работает, но большинство людей думали, что война закончится примерно через неделю, а теперь прошло уже три года, не правда ли?", — добавил Трамп.

По словам президента США, Владимир Зеленский тоже хочет заключить соглашение для окончания войны.

На вопрос журналиста закончить войну через 24 часа, Трамп пошутил, что прошла только первая половина дня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первые переговоры Трампа после его вступления в должность президента с Путиным могут состояться до 1 февраля.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп готовит болезненные санкции против России.