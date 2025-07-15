Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен бить по Москве. Об этом Трамп заявил на Южной лужайке Белого дома журналистам.

Трамп сделал заявление об ударах по Москве

Он также отметил, что он "ни на чьей стороне", а только "на стороне человечности".

"Я хочу остановить убийства тысяч людей каждый день… Я на этой стороне" .

Если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, "будет очень плохо", подытожил Трамп.

Он также отметил, что не будет поставлять дальнобойные ракеты для Украины: "Я не планирую поставлять Украину дальнобойные ракеты JASSM, дальность полета таких ракет может достигать 800 км, они могли бы долететь, в частности, и до Москвы".

Напомним, что Military Watch Magazine сообщал , что Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины.

Эти ракеты якобы оснастят растущий парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины, которые, хотя и состоят из устаревших вариантов Холодной войны, могут служить эффективными пусковыми платформами для ракет во время полетов глубоко в тылу. Сообщения о планах по поставке ракет JASSM появились после отдельных сообщений двух источников, осведомленных о планах поставок оружия, от 14 июля о том, что рассматривается вопрос об отправке неназванного класса ракет далекой дальности, способных поражать цели глубоко внутри России.