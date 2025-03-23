Новые архивные документы, связанные с делом об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди пролили свет на лица агентов ЦРУ, деятельность которых оставалась тайной даже для их семей, сообщает Washington Рost .

Дональд Трамп

В частности, как подчеркивает издание, Джон Смит, в детстве знавший своего дедушку Э. Б. Смита как уважаемого профессора истории Мэрилендского университета, только на этой неделе узнал, что тот был тайным агентом, передававшим американской разведке данные о Советском Союзе.

Администрация Дональда Трампа обнародовала более 77 тысяч страниц, связанных с делом Кеннеди. Хотя новые детали по поводу самого убийства не появились, эти документы раскрыли многие имена агентов, которые десятилетиями оставались в тени. Для некоторых семей это стало настоящим открытием – они узнали, что их близкие были вовлечены в шпионскую деятельность.

Как отмечает The W ashington P ost, среди таких историй – случай Э. Б. Смита. Как выяснилось, в 1991 году во время визита в Москву он пытался получить информацию от советского чиновника Вячеслава Никонова о возможных связях Ли Гарви Освальда с КГБ. Никонов, занимавший на тот момент высокий пост в КГБ, заверил, что Освальд не был агентом советских спецслужб и даже плохо стрелял во время тренировок в СССР.

После смерти Смита в 2013 году его внук узнал, что Никонов когда-то даже останавливался в его доме. В настоящее время 68-летний Никонов – депутат Госдумы России, в 2022 году внесенный в санкционный список США.

По информации медиа, еще одним человеком, о чьем агентурном прошлом стало известно только сейчас, оказался Роберт Норт – преподаватель Стэнфордского университета. Журналисты утверждают, что его вдова Дороти Норт была в шоке, когда узнала, что ее муж тайно сотрудничал с ЦРУ. По документам, в 1962 году, во время Карибского кризиса, он собирал информацию о кубинских изгнанниках в США.

Эти открытия заставили многих потомков пересмотреть прошлое своих родственников, которые, оказывается, оказали большое влияние на исторические события, о чем долгие годы никто не догадывался.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что через несколько дней после своей инаугурации Трамп пообещал рассекретить материалы по убийству Кеннеди.



