Трамп шокировал новым признанием об окончании войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что завершить войну в Украине будет сложнее конфликтов на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал в интервью изданию Time .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп отметил, что проблемы Ближнего Востока, хотя и сложные, могут быть решены быстрее, чем то, что происходит между Россией и Украиной.

"На Ближнем Востоке все происходит очень продуктивно. Я думаю, что проблема Ближнего Востока будет решена", — заявил он.

Также Трамп подчеркнул, что он против продолжения любых войн и не хочет, чтобы люди гибли с любой стороны:

"Включая Россию, Украину или палестинцев, израильтян и все другие образования, которые мы имеем на Ближнем Востоке. Существует так много разных сущностей. Но я не хочу, чтобы людей убивали", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на путинский режим.

Когда у новоизбранного американского президента спросили, покинет ли он или нет, он сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг влияния на Россию в переговорах о прекращении войны.

Также Трамп отказался отвечать о разговоре с Путиным . Несмотря на то что тема возможного разговора новоизбранного президента США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным уже активно обсуждалась, в новом интервью республиканец так и не смог дать конкретного ответа, разговаривал ли он с хозяином Кремля после своей победы на президентских выборах.

