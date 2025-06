Трамп шокировал ответ о давлении на Россию: громкое заявление президента США

Президент США Дональд Трамп избегает прямого ответа на вопрос о возможном усилении давления на Россию для прекращения войны в Украине. Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, когда журналисты спросили его о готовности ужесточить санкции против Кремля, Трамп решил не отвечать прямо.

Фото: из открытых источников

Вместо этого он напомнил о своей роли в остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

"Именно я заблокировал этот проект, который должен был доставлять газ из России в Германию. Ни один другой лидер этого не сделал. А потом пришел Байден и одобрил его". Трамп также обратился к немецкому канцлеру, отметив, что США имеют большие запасы нефти и газа, и выразил надежду включить с ней", — отметил он.

Несмотря на прямой вопрос о дальнейших шагах по отношению к России, Трамп избежал конкретного ответа. Стоит отметить, что ранее он уже заявлял: воздерживается от новых санкций, если они, по его мнению, могут помешать заключению выгодного "сделки" с Москвой.

На этом фоне украинский президент Владимир Зеленский, комментируя новый обстрел Херсона, подчеркнул, что именно у США есть инструменты, чтобы заставить Россию остановить разрушение и убийства мирного населения.

Как уже писали "Комментарии", американское издание The New York Times сообщает, что инвестор из США Стивен П. Линч, имеющий тесные связи с Республиканской партией и администрацией Дональда Трампа, планирует выкупить и возобновить работу газопровода "Северный поток-2" — инфраструктуры, ставшей символом энергетического давления Кремля, пишет The New York Times.