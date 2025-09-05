logo

Трамп сильно поскандалил с европейскими лидерами и Зеленским по телефону: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сильно поскандалил с европейскими лидерами и Зеленским по телефону: что произошло

После резкого разговора с Трампом "коалиция решительных" срочно собирает делегацию в США

5 сентября 2025, 00:12 comments9892
Лиля Воробьева

Европейские партнеры все больше разочарованы политикой президента США Дональда Трампа, который громко угрожает России санкциями, но избегает реальных действий. В то же время, сам Трамп резко критикует европейцев за закупку российской нефти. Об этом сообщает Bild со ссылкой на участников переговоров.

Трамп сильно поскандалил с европейскими лидерами и Зеленским по телефону: что произошло

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

Однако специальный посланник Трампа Стив Виткофф отрицал эти аргументы, заявив, что другие европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти, тем самым косвенно поддерживая Москву.

Отдельно обсудили вопросы санкций против РФ. Европейские партнеры выразили готовность в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания совместной рабочей группы по подготовке новых ограничительных мер. В то же время Bild отмечает, что непонятно, согласился ли Трамп на это предложение.

Издание напоминает, что президент США неоднократно ставил ультиматумы Владимиру Путину, угрожая жесткими санкциями в случае продолжения войны против Украины. Однако все его дедлайны прошли без конкретных решений.

"Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", – заключает Bild.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский подвел первые итоги заседания "Коалиции желающих". Президент Украины Владимир Зеленский сделал первые итоги заседания "Коалиции желающих", в котором приняло участие более 30 государств. Лидеры стран встретились как офлайн, так и в онлайн-формате, чтобы обсудить дальнейшие шаги по усилению поддержки Украины и обеспечению долговременной безопасности в условиях войны с Россией.

По словам Зеленского, все участники "Коалиции желающих" продемонстрировали единство в стремлении достичь надежного мира и ввести комплексные гарантии безопасности. Обсуждались вопросы защиты на земле, море, воздухе и киберпространстве.



Источник: https://www.bild.de/politik/bild-exklusiv-hitziges-gespraech-trump-attackiert-europa-wegen-putin-68b9c98246b61b4dcb0ba316
