Трамп сильно поскандалил с европейскими лидерами и Зеленским по телефону: что произошло

Европейские партнеры все больше разочарованы политикой президента США Дональда Трампа, который громко угрожает России санкциями, но избегает реальных действий. В то же время, сам Трамп резко критикует европейцев за закупку российской нефти. Об этом сообщает Bild со ссылкой на участников переговоров.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

Однако специальный посланник Трампа Стив Виткофф отрицал эти аргументы, заявив, что другие европейские страны импортируют нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти, тем самым косвенно поддерживая Москву.

Отдельно обсудили вопросы санкций против РФ. Европейские партнеры выразили готовность в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания совместной рабочей группы по подготовке новых ограничительных мер. В то же время Bild отмечает, что непонятно, согласился ли Трамп на это предложение.

Издание напоминает, что президент США неоднократно ставил ультиматумы Владимиру Путину, угрожая жесткими санкциями в случае продолжения войны против Украины. Однако все его дедлайны прошли без конкретных решений.

"Европейская сторона не ожидает, что Трамп введет санкции против России, даже после телефонного разговора в четверг", – заключает Bild.

