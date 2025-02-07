Трамп сказал, что потребует от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа потребует от президента Украины Владимира Зеленского "гарантий" по использованию средств США для Украины.

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Американский президент заявил, что Европа инвестирует в войну в Украине гораздо меньше, чем Штаты. По его мнению, такая ситуация несправедлива — ЕС должен сравниться с уровнем поддержки США, пишет издание "Новости. Live".

“На самом деле мы хотим безопасности, потому что, как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы. У нас, вероятно, свыше 300 миллиардов долларов, а у них, вероятно, реальная цифра составляет 100 миллиардов долларов, но это на 200 миллиардов долларов меньше, чем у нас", – отметил Дональд Трамп.

Напомним, что президент США, как писал портал "Комментарии", готов встретиться с Зеленским. По словам Трампа, переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – отметил американский лидер.

Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча, пишет издание "РБК-Украина".

"Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев – ред.)", — добавил он.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Мюнхенскую конференцию безопасности. Глава Администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский возглавит украинскую делегацию.

По словам Ермака, украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь "долговременного мира". На встрече в Мюнхене, как отметил Ермак, Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.