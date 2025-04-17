Трамп поставил России ультиматум: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе ждет от России ответа на предложение о прекращении огня в Украине.

Трамп ждет ответа РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление американский президент сделал Такие слова прозвучали во время совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджи Мэлони.

"Мы услышим от них (россиян, – ред.) ответ на этой неделе. Очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы это (война в Украине, – ред.) остановилось. Мы хотим, чтобы смерти и убийства остановились", – заявил Дональд Трамп.

Американский президент еще раз повторил свое утверждение о том, что еженедельно в войне РФ против Украины гибнут 2,5 тысяч украинских и российских солдат, а также гражданские лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, что россияне действуют максимально рационально. То, что они располагают, буквально с колес отправляют на поле боя. То, что у врага достаточно далеко идущие планы, не новость", — сказал Владислав Селезнев. По его словам, враг будет атаковать на Покровском, Краматорском направлениях, но не стоит исключать вариант, что он не попытается найти слабые места на юге Запорожья.