Президент США Дональд Трамп стремится заставить российского правителя Владимира Путина остановить военную агрессию против Украины. У Вашингтона остается действенный рычаг влияния на Кремль, который до сих пор не использован в полную силу.

Трамп и Путин. Фото: 24 Канал

Как сообщает Atlantic Council, ключевая задача для Соединенных Штатов – усилить позиции Запада на переговорах и расширить инструменты давления, способные заставить Россию согласиться на прекращение войны. Одним из таких рычагов может стать жесткое ограничение экспорта российской нефти по аналогии с санкциями против Ирана. Это существенно снизит доходы Кремля и ускорит истощение Фонда национального благосостояния РФ. В результате Путин будет вынужден сесть за стол переговоров.

Также предлагается ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть — в частности, Индии, Китая и других. Это заставит их либо соблюдать санкции США, либо рисковать потерей доступа к мировой финансовой системе. Для снижения побочных эффектов возможно использование исключений и лицензий, а увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК поможет компенсировать дефицит на рынке.

Мероприятие может предложить Москве снятие санкций в обмен на комплексное мирное соглашение, предусматривающее гарантии безопасности для Украины. Она должна включать следующие условия: официальный отказ РФ от претензий на украинские территории, возврат депортированных украинских детей и военнопленных, отмена юридических претензий против соблюдающих санкций компаний, финансовое участие в восстановлении Украины и согласие на размещение сил сдерживания ЕС на украинской территории.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин использует главу Белого дома Дональда Трампа как инструмент давления на Украину через США. Территориальные уступки – только приманка, а главная цель Кремля – заключить широкий мирный договор на выгодных для России условиях.