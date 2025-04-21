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Трамп снова говорит, что Украина и Россия могут подписать "соглашение" уже на этой неделе

По словам Трампа, у его администрации были "очень хорошие встречи по Украине и России".

сегодня, 19:38
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России есть "очень хорошие" шансы достичь определенной мирной договоренности уже на этой неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами во время пасхального мероприятия, которое состоялось в Белом доме 21 апреля.

Трамп снова говорит, что Украина и Россия могут подписать "соглашение" уже на этой неделе

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По словам американского лидера, его администрация провела ряд конструктивных встреч, касающихся ситуации вокруг Украины и России. Трамп пообещал раскрыть детали этих обсуждений в течение трех дней.

Во время разговора с журналистами президент США ответил на вопрос о возможности достижения мирного соглашения уже на этой неделе. Он отметил, что такой вариант развития событий вполне реален.

"Есть очень хорошие шансы на это", — сказал Трамп, комментируя перспективу подписания договоренности.

Кроме того, еще 20 апреля, накануне Пасхи, Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором выразил надежду на достижение мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшие дни.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и заработают состояние", — написал президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп анонсировал мирное соглашение между Украиной и РФ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе и начнут вести крупный бизнес с США.

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.). Обе страны начнут вести крупный бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и будут зарабатывать состояние!", – отметил американский лидер.



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