Трамп снова меняет свою позицию по отношению к Путину и Зеленскому: на Западе узнали, что на это влияет

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге и выразил ему симпатию, назвав "очень приятным". Одновременно он занял более жесткую позицию по отношению к России, сообщает Financial Times.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Владимир Путин должен прекратить эту войну. Люди гибнут в масштабах, которые мир давно не видел", — сказал Трамп.

СМИ обращают внимание, что Трамп долго не определялся, кого поддерживать в конфликте – Киев или Москву. Резкий излом в его позиции, как пишет издание, произошел после конфликта в Белом доме во время визита президента Украины. Тогда, по информации журналистов, США временно приостановили военную и разведывательную поддержку Киева.

В первой части своего второго термина Трамп демонстрировал приверженность Путину — они общались по телефону, а официальные делегации вели переговоры. Однако в последние недели, как утверждается, Трамп начал разочаровываться в российском лидере из-за чрезмерных требований и нежелания договариваться о прекращении боевых действий.

По информации двух источников, на саммите в Гааге Трамп признал, что конфликт в Украине "выходит из-под контроля".

Президент Украины назвал разговор с Трампом "длинным и содержательным", добавив, что обсуждались действительно важные вопросы, среди которых — защита украинцев, прекращение огня и возможность достижения мира.

Трамп, в свою очередь, заявил, что вопрос прекращения огня в разговоре не обсуждали, но встречу оценил как "очень приятную".

"Я просто хотел узнать, как у него дела. Он оказался очень приятным собеседником. Он борется, и борьба эта очень сложная", — отметил Трамп.

Комментируя инцидент, произошедший в феврале в Вашингтоне, он сказал:

"Мои выводы из этой встречи вполне позитивны. Я понял, что он хочет, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что сейчас — лучшее время, чтобы это сделать. Я поговорю с Владимиром Путиным и увижу, удастся ли нам остановить это", — заявил американский президент.

Он также подчеркнул, что война в Украине обнаружила серьезную потребность в укреплении оборонно-промышленного комплекса. США и их партнеры по НАТО, по его словам, больше не могут полагаться на недружественные государства в вопросе поставки стратегического сырья.

Журналисты обращают внимание, что эта встреча состоялась в тот момент, когда Россия активизировала наступательные действия в Украине и нарастила производство оружия.

По словам Конрада Музыки, директора аналитической компании Rochan Consulting, лишь весной 2025 года Россия применила больше ударных дронов "Шахед", чем за все время войны. В июне их количество достигло 4342, и, по прогнозам, может превысить 5000 к концу месяца.

В то же время РФ продолжает наступление на суше. Издание отмечает, что войска РФ продвигаются быстрее, чем когда-либо с ноября, а главными целями остаются Покровск и Константиновка. Из-за постоянных атак оба города фактически превратились в заброшенные.

Президент США также сообщил, что на прошлой неделе общие потери украинской и российской армий составили 7 тысяч человек. Журналисты отмечают, что эти цифры невозможно проверить.

В то же время Владимир Зеленский призвал США передать Украине дополнительное оружие, в частности, системы ПВО Patriot и ракеты для защиты воздушного пространства.

Дональд Трамп заявил, что передача Patriot рассматривается, но напомнил, что в таких системах сейчас нуждаются также сами США и Израиль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ втрое увеличила производство ракет и дальше наращивает объемы. Россия смогла существенно нарастить производство ракет типа "Искандер-М", несмотря на введенные международные санкции. Об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent, основанного на информации от украинской разведки, а также открытых источников и данных западных аналитических структур.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация не только успевает пополнять израсходованные запасы ракет во время войны против Украины, но и активно накапливает новые — для более масштабного конфликта.