В последние дни президент США Дональд Трамп частно выражал возмущение тем, что его активные дипломатические усилия с целью завершения войны в Украине не принесли результата.
Об этом сообщает Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Дополнительно его раздражение усилили некоторые "ястребы" из числа республиканцев, в частности сенатор Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, призвавшее президента США угрожать России новыми санкциями, если та не согласится сесть за стол переговоров.
Форма потенциального мирного соглашения, если и когда будет достигнута, остается неопределенной: Соединенные Штаты пока не предоставили никаких четких гарантий безопасности Украине, хотя администрация Трампа рассматривает вариант продолжения обмена разведывательной информацией и возможную помощь в сфере противовоздушной обороны.
По данным издания, Трамп также выразил определенное разочарование позицией Зеленского и Европы, считая их требования нереалистичными. Он настаивает, что Киев и Европа должны согласиться на потерю части территорий Украины для прекращения войны.
Трамп сомневается в большем участии США, опасаясь отчуждать свою базу изоляционистов в MAGA. Именно поэтому действующий президент США активизировал усилия, чтобы переложить ответственность за войну на своего предшественника Джо Байдена, даже через семь месяцев после начала своего срока.
В понедельник Трамп признал, что не знает, удастся ли завершить войну и допустил возможность выхода из переговорного процесса, если он затянется.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме цинично прокомментировали массированную атаку на Киев . Представительница Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала массированный удар России по Киеву, отметив, что президент США Дональд Трамп "не был доволен" этим событием, но в то же время "не был удивлен".Во время брифинга в Белом доме 28 августа Левитт сначала сосредоточилась на внутренних вопросах США и не упомянула об атаке. Однако, отвечая на вопросы журналистов по обстрелу украинской столицы, она отметила, что эта новость не стала неожиданностью для главы государства.