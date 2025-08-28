logo

Трамп снова недоволен Зеленским: его окружение рассказало, что хочет президент США
НОВОСТИ

Трамп снова недоволен Зеленским: его окружение рассказало, что хочет президент США

По информации Atlantic, Трампу совершенно безразлично, как закончится война в Украине — главное, чтобы она прекратилась.

28 августа 2025, 23:49
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В последние дни президент США Дональд Трамп частно выражал возмущение тем, что его активные дипломатические усилия с целью завершения войны в Украине не принесли результата.

Трамп снова недоволен Зеленским: его окружение рассказало, что хочет президент США

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Atlantic со ссылкой на собственные источники.

Дополнительно его раздражение усилили некоторые "ястребы" из числа республиканцев, в частности сенатор Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, призвавшее президента США угрожать России новыми санкциями, если та не согласится сесть за стол переговоров.

Форма потенциального мирного соглашения, если и когда будет достигнута, остается неопределенной: Соединенные Штаты пока не предоставили никаких четких гарантий безопасности Украине, хотя администрация Трампа рассматривает вариант продолжения обмена разведывательной информацией и возможную помощь в сфере противовоздушной обороны.

По данным издания, Трамп также выразил определенное разочарование позицией Зеленского и Европы, считая их требования нереалистичными. Он настаивает, что Киев и Европа должны согласиться на потерю части территорий Украины для прекращения войны.

Трамп сомневается в большем участии США, опасаясь отчуждать свою базу изоляционистов в MAGA. Именно поэтому действующий президент США активизировал усилия, чтобы переложить ответственность за войну на своего предшественника Джо Байдена, даже через семь месяцев после начала своего срока.

"Он просто хочет, чтобы это кончилось. Почти неважно, как", — заявил один из чиновников.

В понедельник Трамп признал, что не знает, удастся ли завершить войну и допустил возможность выхода из переговорного процесса, если он затянется.

"Возможно, они это сделают, возможно, нет", — сказал он о Путине и Зеленском. "Они бы хотели, чтобы я был на встрече. Я сказал: "Вы, ребята, должны это решить. Это между вами. Это не наше дело"".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме цинично прокомментировали массированную атаку на Киев . Представительница Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала массированный удар России по Киеву, отметив, что президент США Дональд Трамп "не был доволен" этим событием, но в то же время "не был удивлен".

Во время брифинга в Белом доме 28 августа Левитт сначала сосредоточилась на внутренних вопросах США и не упомянула об атаке. Однако, отвечая на вопросы журналистов по обстрелу украинской столицы, она отметила, что эта новость не стала неожиданностью для главы государства.



Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/archive/2025/08/us-russia-diplomacy-europe/684034/
