Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не проявлял признательности за средства, получаемые от Штатов.

Трамп раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников

По словам американского президента, Владимир Зеленский брал у США деньги, как "ребенок берет конфеты", а потому даже не благодарил за них.

"Зеленский брал деньги у нашей страны за Байдена, как ребенок конфеты. Это было для него так просто. И я не думаю, что он был благодарен за деньги. Мы дали ему, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов", — сказал Дональд Трамп.

Президент США также не исключил поражение Украины после остановки американской помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.