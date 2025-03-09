logo

BTC/USD

82556.98

ETH/USD

2041.99

LTC/USD

97.15

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп снова обвинил Зеленского в неблагодарности
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп снова обвинил Зеленского в неблагодарности

Американский президент считает, что Зеленский неблагодарен

сегодня, 18:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не проявлял признательности за средства, получаемые от Штатов.

Трамп снова обвинил Зеленского в неблагодарности

Трамп раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников

По словам американского президента, Владимир Зеленский брал у США деньги, как "ребенок берет конфеты", а потому даже не благодарил за них.

"Зеленский брал деньги у нашей страны за Байдена, как ребенок конфеты. Это было для него так просто. И я не думаю, что он был благодарен за деньги. Мы дали ему, на мой взгляд, 350 миллиардов долларов", — сказал Дональд Трамп.

Президент США также не исключил поражение Украины после остановки американской помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/@FoxNews/videos
Теги:

Новости

Все новости