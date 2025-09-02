Трамп снова подогрел слухи о проблемах со здоровьем (ВИДЕО)

2 сентября президент США Дональд Трамп снова выразил свое разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина. Лично на публике он не появился – заявления прозвучали по телефону.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Комментарии главы Белого дома транслировали ведущие западные СМИ. Его голос звучал необычно, что лишь усугубило слухи о возможных проблемах со здоровьем.

"Я очень разочарован Путиным. Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить", — заявил Трамп.

В соцсетях отмечают, что интонации президента США действительно звучат странно. Дополнительное внимание к состоянию здоровья Трампа привлек и его духовный наставник, американский пастор Марк Бернс, написавший в сети Х краткое сообщение о том, что молится за него.

Уже неделю Трамп не проводит пресс-конференций. В СМИ появляются только его фото и сообщения о том, что он отправляется на гольф. Наблюдатели обращают внимание на его истощенный вид и чрезмерно бледную кожу. Некоторые в комментариях даже предполагают, что на фотографиях изображен не сам президент, а человек в силиконовой маске.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Трампа сделал тревожное заявление на фоне слухов о его смерти. Личный духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, опубликовал в соцсети X сообщение, вызвавшее резонанс на фоне слухов о возможных проблемах со здоровьем американского лидера.

Тем временем в Белом доме объявили, что 2 сентября Трамп сделает официальное заявление, которое будут транслировать ведущие СМИ. Согласно графику для прессы, выступление состоится в 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 по Киеву) в Овальном кабинете.