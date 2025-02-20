Трамп снова пугает Третьей мировой войной: о чем предупредил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", но говорит, что она не начнется, пока он во главе США. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп в своем выступлении упомянул продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, предупредив, что "Третья мировая война" "не так уж и далеко", но заявил, что его президентство не допустит ее возникновения.

"По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете – я хочу мира, и я не хочу видеть, как ... всех убивают", – заявил американский лидер.

Он призвал американцев обратить внимание на тысячи смертей на Ближнем Востоке и в Украине. Президент США в очередной раз пообещал положить этому конец.

"Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж и далеко. Если бы у нас была администрация (предшественника Трампа Джо Байдена — ред.) еще один год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет", – отметил Трамп.

Глава Белого дома поблагодарил Саудовскую Аравию, которая поддержала проведение саммита в среду, за организацию переговоров между США и Россией на этой неделе, назвав их "большим шагом", в то же время назвав президента Украины Владимира Зеленского "скромным успешным комиком" и "диктатором без выборов", повторяя российские тезисы об украинском президенте.

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