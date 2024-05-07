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Трамп снова рискует оказаться в тюрьме: что произошло

Трамп может оказаться за решеткой на срок до 30 суток

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В понедельник судья в уголовном процессе против Дональда Трампа оштрафовал его на 1000 долларов и приговорил за неуважение к суду в десятый раз за нарушение приказа о неразглашении информации. Дальнейшие нарушения могут привести бывшего президента к уголовной ответственности и тюрьме. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп снова рискует оказаться в тюрьме: что произошло

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что судья Хуан Мерчан сказал, что девять штрафов в размере 1000 долларов, которые он наложил ранее, кажется, не помешали богатому бизнес-магнату нарушить приказ, запрещающий ему публично говорить о присяжных и свидетелях в первом уголовном процессе против бывшего президента США.

Такое нарушение наказывается штрафом до 1000 долларов США или тюремным заключением на срок до 30 суток.

"Я не хочу накладывать заключение и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Но я сделаю это, если необходимо", – отметил Мерчан.

Тюремный приговор станет беспрецедентным шагом в историческом процессе, который связан с выплатой денег за молчание актрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года.

Судья заявил, что считает заключение поистине последним средством, поскольку оно может сорвать судебный процесс, создать чрезвычайные проблемы с безопасностью и осложнить президентские выборы 2024 года.

Но он также подчеркнул, что "длительные и преднамеренные" нарушения Трампом приказа о неразглашении информации являются "прямым нападением на верховенство закона".

На прошлой неделе Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять постов в социальных сетях, которые, по его мнению, нарушили запрет неразглашения информации.

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