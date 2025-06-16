Трамп снова сожалеет, что РФ выперли из важной организации: президент США назвал виновных

Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил, что Россия не начала бы боевых действий, будучи в G8. Об этом он заявил во время встречи с премьером Канады.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Ответственными за недопущение России в объединение он объявил Обаму и Трюдо.

"G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия участвовала. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что, я думаю, не было бы войны сейчас, если бы Россия оставалась в составе G8. Они выбросили Россию, и я утверждал, что это была очень большая ошибка. уже нет за столом переговоров, и это все только усложняет", — заявил он.

Трамп заявил, что Путин был обижен исключением из G8

"На его месте кто бы обиделся", — заявил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, станет ли прорывом встреча Зеленского и Трампа на саммите G7. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом на полях стартовавшего в Канаде саммита G7. Несмотря на значимость этого события, большого прорыва от разговора между лидерами не стоит ожидать, заявил политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что ключевой целью для Украины должно стать четкое донесение собственной позиции. В то же время, по его словам, необходимо выбрать взвешенный, дипломатический тон в диалоге с Трампом. В качестве удачной коммуникации он напомнил короткий, но эффективный разговор, который состоялся в Риме во время прощания с Папой Франциском. Сейчас также важно дать понять американской стороне реальный масштаб эскалации со стороны РФ и нарушение Путиным предварительных договоренностей, в частности, об обстрелах энергетической инфраструктуры.