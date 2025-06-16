Трамп снова сожалеет, что РФ выперли из важной организации: президент США назвал виновных

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил, что Россия не начала бы боевых действий, будучи в G8. Об этом он заявил во время встречи с премьером Канады.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Ответственными за недопущение России в объединение он объявил Обаму и Трюдо.
Трамп заявил, что Путин был обижен исключением из G8
Напомним, что "Комментарии" писали о том, станет ли прорывом встреча Зеленского и Трампа на саммите G7. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом на полях стартовавшего в Канаде саммита G7. Несмотря на значимость этого события, большого прорыва от разговора между лидерами не стоит ожидать, заявил политолог Владимир Фесенко.Он отметил, что ключевой целью для Украины должно стать четкое донесение собственной позиции. В то же время, по его словам, необходимо выбрать взвешенный, дипломатический тон в диалоге с Трампом. В качестве удачной коммуникации он напомнил короткий, но эффективный разговор, который состоялся в Риме во время прощания с Папой Франциском. Сейчас также важно дать понять американской стороне реальный масштаб эскалации со стороны РФ и нарушение Путиным предварительных договоренностей, в частности, об обстрелах энергетической инфраструктуры.
Новости