США дали понять, что могут прекратить международные усилия по преследованию России по вторжению в Украину, сообщает The Telegraph со ссылкой на слова западных чиновников.

США готовы к уступкам РФ. Фото из открытых источников

Как известно, представители США отказались назвать Россию "агрессором" на встрече "ключевой группы" стран, которые готовят трибунал типа Нюрнберга для суда над российским диктатором Владимиром Путиным за его военные преступления.

Кроме того, Вашингтон также не хочет быть соавтором заявления ООН, поддерживающего территориальную целостность Украины и требующего от РФ вывести свою армию с территории Украины.

Как пишет издание, европейские чиновники обеспокоены, поскольку доброжелательная позиция президента США Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину может привести к тому, что российскому диктатору простят преступные действия на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.