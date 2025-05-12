Трамп собирается приехать на встречу Зеленского и Путина: первые подробности

Трамп рассматривает возможность поездки в Стамбул, где могут состояться переговоры между представителями России и Украины.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Американский президент отметил, что прилетит в Турцию в том случае, если будет уверен, что встреча состоится. В частности, он выразил надежду на присутствие обеих сторон.

"Я подумываю полететь в Стамбул в четверг. Пока не знаю, где я буду в этот день, у меня много встреч, но я действительно думаю прилететь", — сказал президент США журналистам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Белый дом все-таки пойдет на крайний шаг по отношению к Путину . Президент США Дональд Трамп в закрытых переговорах выразил готовность поддержать новый раунд санкций против России, если Москва не согласится на предложенное прекращение огня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на введении 30-дневного режима тишины, начиная с 12 мая. Это перемирие должно стать первым шагом к возобновлению реального диалога. Если Кремль откажется, его ждет новый виток санкционного давления со стороны США и ЕС. Такая позиция была согласована на встрече лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины в Киеве.

Несмотря на воздержание в публичных заявлениях, Трамп поддержал инициативу союзников и четко дал понять, что готов действовать жестко, если Россия проигнорирует требования Запада. Один из европейских дипломатов сообщил, что Трамп все больше раздражен агрессивной риторикой Путина, которая делает невозможным дипломатическое продвижение. К тому же давление растет и из-за обещания Трампа достичь мира в Украине в первые 100 дней своего второго срока.

