Трамп собирается встретиться с Путиным лично: первые подробности

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times

По словам источников газеты, вскоре после этого президент США намерен провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 6 августа. При этом во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин – европейских коллег не будет. И, похоже, они согласились с планом Трампа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что за удовлетворенный Трам похвастался результаты встречи Виткоффа с Путиным. Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры, по словам сторон, оказались "очень продуктивными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс!" — говорится в сообщении Трампа.

Также, как отметил президент США, после переговоров он сообщил некоторым европейским партнерам подробности обсуждения.

"Все соглашаются, что этой войне нужно положить конец, и мы будем активно работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за внимание к этому вопросу", — добавил он.

Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома, встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно. При этом в Белом доме заявили о намерении объявить новый пакет вторичных санкций против России уже 8 августа.

"Россияне заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами. Как и планировалось, вторичные санкции вступят в силу в пятницу", — отметил представитель администрации.

