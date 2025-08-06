Трамп собирается встретиться с Путиным лично: первые подробности

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Лиля Воробьева
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times
По словам источников газеты, вскоре после этого президент США намерен провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 6 августа. При этом во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин – европейских коллег не будет. И, похоже, они согласились с планом Трампа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что за удовлетворенный Трам похвастался результаты встречи Виткоффа с Путиным. Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры, по словам сторон, оказались "очень продуктивными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Также, как отметил президент США, после переговоров он сообщил некоторым европейским партнерам подробности обсуждения.
Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома, встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно. При этом в Белом доме заявили о намерении объявить новый пакет вторичных санкций против России уже 8 августа.