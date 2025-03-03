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Трамп собрался нанести Украине болезненный удар: что собираются сделать с военной помощью

В Соединенных Штатах намерены провести встречу по Украине уже 3 марта, считают журналисты.

3 марта 2025, 20:08
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Лиля Воробьева

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Трамп собрался нанести Украине болезненный удар: что собираются сделать с военной помощью

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.

Во встрече примут участие вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и другие высокопоставленные должностные лица.

В случае прекращения военной поддержки Украине это может оказать существенное влияние на обороноспособность страны в то время, когда Трамп настаивает на необходимости мирного соглашения с Россией.

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц в комментарии Fox News отметил: "Терпение американского народа не является неограниченным, их кошельки не являются неограниченными, и наши запасы и боеприпасы не являются неограниченными".

По информации Axios, администрация США выдвигает к Зеленскому три ключевых требования: публичные извинения за конфликт в Белом доме, подписание соглашения о редкоземельных металлах и готовность к переговорам с Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру.

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

“Это худшее заявление, которое могло быть сделано Зеленским, и Америка долго этого терпеть не будет! Это то, о чем я говорил. Этот парень не хочет мира пока его поддерживает Америка, и Европа, на встрече, которую они провели с Зеленским, прямо заявили, что они не могут выполнить эту работу без США. По-видимому, это не очень хорошее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. Что они думают?”, – отметил Трамп.



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Источник: https://www.axios.com/2025/03/03/trump-ukraine-meeting-aid-freeze
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