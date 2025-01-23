Трамп согласился подождать, пока Путин достигнет целей «СВО»: о чем идет речь

Инициатива президента США Дональда Трампа по завершению войны в течение 100 дней является своеобразной отсрочкой для кремлевского диктатора Владимира Путина, которая позволит ему реализовать свои планы в Курской области и оккупировать всю Донетчину.

Дональд Трамп

"По моему мнению, это выглядит как подарок для Путина. Мол, вот тебе 100 дней, чтобы ты выгнал украинцев из Курской области и полностью оккупировал Донбасс. С другой стороны, учитывая заявления Трампа, я не удивлюсь, что он не знает о факте существования Курской области и присутствии наших войск там. Впрочем, когда впервые прозвучала история о 100 днях для Кита Келлога, это реально звучит как отсрочка для Путина. Как будто ему дают время на то, чтобы он достиг своих целей, а потом если он дальше будет брыкаться, тогда США уже начнут серьезные вещи делать против РФ", — считает Пехньо.

Также обозреватель отметил, что ключевым фактором влияния на российскую экономику, а соответственно и способностью вести войну, станет снижение мировых цен на энергоносители.

По его словам, правда в том, что Россия больше зависит не от таможенных ограничений на ее товары со стороны США, а от ситуации с энергоносителями. Эксперт убежден, что администрация Трампа реализует свою политику по удешевлению энергоносителей для американцев, это будет иметь значительный негативный эффект для РФ. Ведь падение цен на нефть и газ в США повлечет за собой аналогичный процесс и во всем мире, подытожил Пхеньо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп через свою соцсеть выставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум. Его суть в том, что либо Путин садится за стол переговоров, либо Россия получает гораздо больше адских санкций.



