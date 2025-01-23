Трамп согласился подождать, пока Путин достигнет целей «СВО»: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Инициатива президента США Дональда Трампа по завершению войны в течение 100 дней является своеобразной отсрочкой для кремлевского диктатора Владимира Путина, которая позволит ему реализовать свои планы в Курской области и оккупировать всю Донетчину.
Дональд Трамп
Также обозреватель отметил, что ключевым фактором влияния на российскую экономику, а соответственно и способностью вести войну, станет снижение мировых цен на энергоносители.
По его словам, правда в том, что Россия больше зависит не от таможенных ограничений на ее товары со стороны США, а от ситуации с энергоносителями. Эксперт убежден, что администрация Трампа реализует свою политику по удешевлению энергоносителей для американцев, это будет иметь значительный негативный эффект для РФ. Ведь падение цен на нефть и газ в США повлечет за собой аналогичный процесс и во всем мире, подытожил Пхеньо.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп через свою соцсеть выставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум. Его суть в том, что либо Путин садится за стол переговоров, либо Россия получает гораздо больше адских санкций.
Новости