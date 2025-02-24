Трамп сообщил, когда встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться уже на этой или следующей неделе.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом пишет Sky News, главным вопросом встречи может стать подписание соглашения между Соединенными Штатами и Украиной о редкоземельных металлах.

Трамп подчеркнул, что эта встреча может состояться в ближайшие недели.

"Все выразили желание (лидеры G7 — ред.), чтобы война закончилась, и я отметил важность жизненно важного соглашения относительно критически важных минералов и редких металлов между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано очень скоро", — сказал Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину . Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.

"Я подчеркнул важность жизненно важной "Соглашения о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Это соглашение, которое является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов стока и дикая война подходит к концу", — написал он в соцсети.



Также Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

