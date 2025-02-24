Трамп сообщил, когда встретится с Зеленским

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться уже на этой или следующей неделе.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Об этом пишет Sky News, главным вопросом встречи может стать подписание соглашения между Соединенными Штатами и Украиной о редкоземельных металлах.
Трамп подчеркнул, что эта встреча может состояться в ближайшие недели.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что очень скоро вернет потраченные деньги на Украину . Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Также он заявил, что США в рамках соглашения вернут себе потраченные на Украину деньги.
Также Трамп сообщил о серьезных переговорах с Путиным Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.
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