Трамп сорвал и отменил брифинг Пентагона из-за Илона Маска: что произошло

В прошлом месяце Илон Маск должен был присутствовать на закрытом брифинге Пентагона, посвященном теме Китая, однако мероприятие было отменено по личному указанию президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет", — сказал глава государства, по словам одного из чиновников.

Информация о возможном участии миллиардера в совещании с доступом к материалам, имеющим гриф "совершенно секретно", впервые появилась в публикации The New York Times 20 марта. Известно, что во время встречи планировали ознакомить Маска с американской стратегией на случай вооруженного конфликта с Китаем.

После того, как появились истоки в прессу, министр обороны Пит Гегсет временно отстранил от работы двух высокопоставленных сотрудников Пентагона в рамках внутреннего расследования.

Axios также сообщает, что Илон Маск вызывает недовольство у части чиновников действующей администрации из-за его частых визитов в Белый дом, непредсказуемого поведения в социальных сетях и нестандартного подхода в деятельности правительственного офиса эффективности, который он возглавляет.

"Президент все еще очень любит Илона, но существуют определенные красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и у него там хорошие связи, поэтому этот брифинг был просто неправильным", — рассказал изданию чиновник администрации.

Трамп подчеркнул, что в случае участия Маска в DOGE не будет возникать конфликта интересов, хотя некоторые критики подвергают сомнению его искренность, отмечает издание.

Позже стало известно, что Илон Маск все же посетил Пентагон 21 марта вместе с Гегсетом, однако, по официальной информации, вопрос Китая во время той встречи не поднимался.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп наложил жесткий запрет на РФ . Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет для принадлежащих России или имеющих с ней судов судов на вход в американские порты.

Соответствующий американский указ действует на стоянку и движение в портах США для всех судов, связанных с РФ. В то же время в документе подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в апреле 2022 года Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за нарушения Москвой международных отношений.



