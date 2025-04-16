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Трамп сорвал и отменил брифинг Пентагона из-за Илона Маска: что произошло

Трамп отменил брифинг Пентагона из-за участия в нем Маска

сегодня, 22:26
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Лиля Воробьева

  В прошлом месяце Илон Маск должен был присутствовать на закрытом брифинге Пентагона, посвященном теме Китая, однако мероприятие было отменено по личному указанию президента США Дональда Трампа.

Трамп сорвал и отменил брифинг Пентагона из-за Илона Маска: что произошло

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет", — сказал глава государства, по словам одного из чиновников.

Информация о возможном участии миллиардера в совещании с доступом к материалам, имеющим гриф "совершенно секретно", впервые появилась в публикации The New York Times 20 марта. Известно, что во время встречи планировали ознакомить Маска с американской стратегией на случай вооруженного конфликта с Китаем.

После того, как появились истоки в прессу, министр обороны Пит Гегсет временно отстранил от работы двух высокопоставленных сотрудников Пентагона в рамках внутреннего расследования.

Axios также сообщает, что Илон Маск вызывает недовольство у части чиновников действующей администрации из-за его частых визитов в Белый дом, непредсказуемого поведения в социальных сетях и нестандартного подхода в деятельности правительственного офиса эффективности, который он возглавляет.

"Президент все еще очень любит Илона, но существуют определенные красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и у него там хорошие связи, поэтому этот брифинг был просто неправильным", — рассказал изданию чиновник администрации.

Трамп подчеркнул, что в случае участия Маска в DOGE не будет возникать конфликта интересов, хотя некоторые критики подвергают сомнению его искренность, отмечает издание.

Позже стало известно, что Илон Маск все же посетил Пентагон 21 марта вместе с Гегсетом, однако, по официальной информации, вопрос Китая во время той встречи не поднимался.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп наложил жесткий запрет на РФ . Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет для принадлежащих России или имеющих с ней судов судов на вход в американские порты.

Соответствующий американский указ действует на стоянку и движение в портах США для всех судов, связанных с РФ. В то же время в документе подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в апреле 2022 года Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за нарушения Москвой международных отношений.



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Источник: https://www.axios.com/2025/04/16/trump-block-elon-musk-pentagon-briefing-china
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