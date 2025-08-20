Трамп совершил большую ошибку говоря о Крыме: детали

Рубрики
Президент США Дональд Трамп сравнил Крым с американским штатом Техас и посетовал, что СМИ не критикуют Барака Обаму за российскую аннексию украинского полуострова. Однако Трамп совершил ошибку полагая, что Крым имеет размеры с Техас.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп посетовал, что его критикуют больше, чем бывшего президента Барака Обаму.
Президент США продолжил свое заявление, указав, что Крымский полуостров имеет размер примерно с Техас. Кроме того, Трамп ошибочно указал, что Крым находится в океане.
Отметим, что площадь Крыма составляет 27 000 кв. км, в то время как площадь штата Техас достигает 695 000 кв. км. Таким образом, Техас в почти 26 раз больше Крымского полуострова. Кроме того, площадь Техаса даже больше площади Украины, которая составляет 603 628 кв. км.
Сравнение размеров Крыма и штата Техас
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности Украины получить много своих земель в рамках мирного соглашения с Россией.
