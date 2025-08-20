Трамп совершил большую ошибку говоря о Крыме: детали

Президент США Дональд Трамп сравнил Крым с американским штатом Техас и посетовал, что СМИ не критикуют Барака Обаму за российскую аннексию украинского полуострова. Однако Трамп совершил ошибку полагая, что Крым имеет размеры с Техас.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп посетовал, что его критикуют больше, чем бывшего президента Барака Обаму.

"Ситуацию с Крымом пока комментируют так: Если бы я отказался от этой земли, я бы попал на первую полосу всех газет на следующие 20 лет. А Обама отдал и вроде бы ничего не произошло, даже не вспоминают", — сказал Трамп.

Президент США продолжил свое заявление, указав, что Крымский полуостров имеет размер примерно с Техас. Кроме того, Трамп ошибочно указал, что Крым находится в океане.

"Крым по размеру примерно как Техас. Он хорош. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, так красив. Я имею в виду, он такой замечательный", — добавил Трамп.

Отметим, что площадь Крыма составляет 27 000 кв. км, в то время как площадь штата Техас достигает 695 000 кв. км. Таким образом, Техас в почти 26 раз больше Крымского полуострова. Кроме того, площадь Техаса даже больше площади Украины, которая составляет 603 628 кв. км.

Сравнение размеров Крыма и штата Техас

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности Украины получить много своих земель в рамках мирного соглашения с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал три страны, которые могут отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности. В список попали Франция, Великобритания и Германия.