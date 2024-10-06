Трамп советовался с Путиным, отправлять ли оружие Украине: детали

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Slava Kot
Во время президентства Дональда Трампа в 2017 году он совещался с российским диктатором Владимиром Путиным, отправлять ли Украине больше оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NYT.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
7 июля 2017 Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Германии. Во время разговора российский диктатор пытался повлиять на представление Трампа об Украине, в частности, Путин говорил, что Украина коррумпированная и фальшивая страна. Путин утверждал Трампу, что Россия якобы имела полное право на свое влияние на Украину, в частности, поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке и оккупировать Крым.
В этот момент Трамп решил спросить Путина о его мнении, что администрация США планирует отправить оружие Украине. Путин назвал такие действия ошибкой и добавил, что Украина будет просить еще большее оружие.
Как указывает The New York Times, именно этот разговор стал началом неприязни Трампа к Украине, что наблюдается в 2024 году, когда лидер республиканцев обвинил Зеленского в поддержке Харрис во время визита на завод в Пенсильвании, а также назвал президента лучшим продавцом, ведь США постоянно оказывает ему помощь в миллиарды долларов.
Также NYT указывает, что взгляды, которые Трамп развивал в 2016 и 2017 годах, могут иметь глубокие последствия для стабильности Европы и будущего НАТО, если он станет президентом США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о приближающейся глобальной войне.
Также "Комментарии" писали о словах бывшего генсека НАТО, который рассказал, как закончить войну в Украине.
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