Трамп советовался с Путиным, отправлять ли оружие Украине: детали

Во время президентства Дональда Трампа в 2017 году он совещался с российским диктатором Владимиром Путиным, отправлять ли Украине больше оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NYT.



Трамп и Путин. Фото из открытых источников

7 июля 2017 Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Германии. Во время разговора российский диктатор пытался повлиять на представление Трампа об Украине, в частности, Путин говорил, что Украина коррумпированная и фальшивая страна. Путин утверждал Трампу, что Россия якобы имела полное право на свое влияние на Украину, в частности, поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке и оккупировать Крым.

В этот момент Трамп решил спросить Путина о его мнении, что администрация США планирует отправить оружие Украине. Путин назвал такие действия ошибкой и добавил, что Украина будет просить еще большее оружие.

Как указывает The New York Times, именно этот разговор стал началом неприязни Трампа к Украине, что наблюдается в 2024 году, когда лидер республиканцев обвинил Зеленского в поддержке Харрис во время визита на завод в Пенсильвании, а также назвал президента лучшим продавцом, ведь США постоянно оказывает ему помощь в миллиарды долларов.

"Путин работал над тем, чтобы закрепить в голове господина Трампа идею о том, что Украина — это не так упорная молодая демократия, которая стремится к более глубоким связям с Западом, а неуправляемый русскоязычный сосед, которым руководят теневые олигархи и коррумпированные чиновники, которые хотят помочь выбрать Хиллари Клинтон", — пишет издание.

Также NYT указывает, что взгляды, которые Трамп развивал в 2016 и 2017 годах, могут иметь глубокие последствия для стабильности Европы и будущего НАТО, если он станет президентом США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о приближающейся глобальной войне.

Также "Комментарии" писали о словах бывшего генсека НАТО, который рассказал, как закончить войну в Украине.