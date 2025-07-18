Трамп создал невиданную угрозу для Украины: на Западе шокировали деталями

Президент США Дональд Трамп предоставил России паузу в 50 дней перед возможным введением новых санкций, что фактически создает благоприятные условия для выполнения планов Владимира Путина. Этот период позволяет Кремлю воспользоваться постепенными достижениями последних недель, которые все больше угрожают важным оборонным позициям Украины на востоке страны.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Авторы материала отмечают, что новый ультиматум Трампа дает Кремлю шанс максимально использовать военные успехи последнего времени, которые, по словам экспертов, значительно ослабляют ключевые позиции украинской обороны на востоке.

Аналитики считают, что продление срока является сигналом, способствующим реализации целей Путина.

"Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического хода, на который Трамп, вполне возможно, охотно согласится... Последнее продление Трампом предполагаемых сроков для Путина продлевает страдания Украины на такой же произвольный срок", — подчеркнул Кир Дж.

Джон Лоф, руководитель отдела внешней политики в аналитическом центре "Новые евразийские стратегии", отмечает, что российское летнее наступление продолжается уже несколько месяцев, и российские силы наращивают активность как на суше, так и в воздухе.

Он также отмечает, что недавние воздушные удары по городам Украины могут свидетельствовать о медленном продвижении на фронте и цель деморализовать население и взорвать его волю к сопротивлению.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за продолжающейся войны в Украине и признания Москвой Польши недружественным государством. Об этом 18 июля сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х.