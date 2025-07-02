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Трамп сознательно помогает Путину беспощадно уничтожать Украину: назван циничный замысел США

Трамп не ввел новые санкции против России, что предоставило ей возможность получать финансирование и материалы для ведения войны против Украины

2 июля 2025, 11:15
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Клименко Елена

С момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США новые санкции против Российской Федерации не были введены. Напротив, в некоторых случаях американская администрация даже смягчила ранее примененные ограничения. Это создало условия для работы фиктивных компаний, которые теперь могут поставлять в Россию средства и важные компоненты, такие как компьютерные микросхемы и военное оборудование.

Трамп сознательно помогает Путину беспощадно уничтожать Украину: назван циничный замысел США

Фото: из открытых источников

Старший исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман отметил, что Трамп стремится получить максимальное влияние из-за экономического давления, но с Россией у него нет намерения иметь рычаги влияния на Путина.

Аналитики предупреждают, что без введения новых санкций действующие ограничения утратят свою эффективность. Анализ торговых отчетов и публичных реестров выявил более 130 компаний в Китае и Гонконге, открыто предлагающих продажу компьютерных чипов в Россию, и ни одна из них не подпадает под санкции.

Это изменение американской политики подчеркивает стремление Трампа избегать прямого вмешательства в дела России даже на фоне обострения военного конфликта.

В то же время в России истощаются ресурсы, а экономика близка к рецессии. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пора разработать новую модель экономического роста. Министр экономического развития Максим Решетников подтвердил, что страна находится на грани убывания. Банковские чиновники также считают, что перспективы ухудшаются и в течение года существует реальная угроза финансового краха.

К тому же в июне промышленный сектор России сокращался самыми быстрыми темпами за последние три года из-за снижения производства, новых заказов и занятости.

Как уже писали "Комментарии", прерывание поставок США зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине — это серьезный отрицательный сигнал со стороны Вашингтона, особенно на фоне активизации российских обстрелов, в том числе баллистических ракет и "Кинжалов".



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