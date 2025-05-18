Президент США Дональд Трамп ухватился за встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле как за формальный повод объявить о прогрессе в приближении мира.

Трамп надеется договориться с РФ. Фото из открытых источников

Кремль же только имитирует готовность к переговорам, тогда как на самом деле Россия усиливает военные атаки на Украину, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Россия совершает масштабные воздушные атаки на Украину. Однако на этом фоне Дональд Трамп излучает оптимизм, анонсируя разговор с Владимиром Путиным так, будто он действительно может принести какой-то прогресс.

WSJ отмечает, что в первые месяцы президентства Трампа российский диктатор испытал пределы того, насколько сильно он может торпедировать переговоры о мире. И это испытание показало, что Трамп, хотя и выражает раздражение Кремлем, но все равно воздерживается от введения новых санкций против России.

Издание отмечает, что изначально провальные переговоры в Стамбуле дали Трампу формальное основание заявить, что теперь Россия и Украина начали разговаривать, хотя никакого прогресса на пути к миру эта встреча не принесла, а идея временного перемирия была похоронена вообще.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.