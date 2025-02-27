Президент США Дональд Трамп спешит как можно быстрее провести мирные переговоры, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение, заявил политолог Андрей Городницкий.

Трамп хочет подписать мирное соглашение. Фото из открытых источников

По словам политолога, россияне будут настаивать на своих требованиях, а на том, что нужно Украине и Западу для приостановки огня – Кремль не будет соглашаться.

Однако, считает он, многие предложения России будут в итоге отклонены, а потому не нужно обращать сейчас внимание на все то, что говорят в Москве.

"Кремль будет поднимать ставки, а потом уже будет понемногу торговаться. Все понимают, что военный контингент наших партнеров на 99% будет присутствовать в Украине. Его размещение уже согласовано. Уверен, что и с россиянами это согласовано, но публично они начинают высказывать другую позицию", — сказал Андрей Городницкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

