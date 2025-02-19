Трамп спросил у Украины, где деньги: президент США сделал новое шокирующее заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не знает, куда делась половина денег, которые США выделили Украине". В этой связи Трамп требует объяснений по использованию средств или их возврату.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Такое заявление он сделал во время беседы с журналистами.

По его словам, США предоставили Украине 350 миллиардов долларов.

"Еще одна проблема, которая меня беспокоит, — это вопрос НАТО. Я решил проблему с НАТО, когда страны Европы начали вкладывать сотни миллиардов долларов в фонды Альянса, после того как я сказал: 'Вы должны платить'. Ведь США финансировали европейские страны, а потом они же использовали нас в торговле. Они должны платить. 350 миллиардов долларов. А Европа внесла значительно меньшую долю", – отметил Трамп.

Также президент США выразил недовольство тем, что европейские страны потратили на помощь Украине меньше средств, хотя территориально они находятся поближе к России.

"Я думаю, что Европа предоставила 100 миллиардов, а мы более 300. А для Европы это важнее, чем для нас. Между нами и Россией – океан. А между ними – нет. Но где все эти деньги, которые были переданы? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом", – подчеркнул Трамп.

В то же время озвученная им сумма в 350 миллиардов долларов противоречива. Как сообщает "Общественное", по данным Пентагона по состоянию на середину января 2025 года, с начала каденции Джо Байдена в январе 2021 года США выделили Украине более 66,5 миллиарда долларов на безопасность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что россияне разрушили бы столицу Украины, если бы хотели. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова вызвал удивление своим заявлением по отношению к России – на этот раз он отметил, что если бы Москва захотела, то могла бы полностью уничтожить Киев. Он также добавил, что, по его мнению, Россия не хотела полностью уничтожать Киев, поскольку "если бы они хотели, то сделали бы это".